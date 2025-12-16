Terme Euganee stop all’ingresso in A13 nella notte tra 17 e 18 dicembre

Per lavori di manutenzione, sull’autostrada A13 Bologna-Padova, tra le 21:00 di mercoledì 17 dicembre e le 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiusa l’entrata alla stazione di Terme Euganee nella notte tra il 17 e 18 dicembre. La chiusura riguarda esclusivamente l’ingresso, al fine di garantire interventi di miglioramento e sicurezza sulla tratta.

