Terme Euganee stop all’ingresso in A13 nella notte tra 17 e 18 dicembre

Per lavori di manutenzione, sull’autostrada A13 Bologna-Padova, tra le 21:00 di mercoledì 17 dicembre e le 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiusa l’entrata alla stazione di Terme Euganee nella notte tra il 17 e 18 dicembre. La chiusura riguarda esclusivamente l’ingresso, al fine di garantire interventi di miglioramento e sicurezza sulla tratta.

Sull’autostrada A13 Bologna-Padova è prevista una chiusura notturna della stazione di Terme Euganee. Il provvedimento riguarda l’entrata e scatterà dalle 21:00 di mercoledì 17 dicembre fino alle 5:00 di giovedì 18 dicembre. La chiusura è legata a ispezioni e manutenzione del cavalcavia.Durante la. Padovaoggi.it

