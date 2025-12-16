Teotino prende posizione | Scambio Frattesi-Thuram? Ecco chi ci guadagna di più tra Inter e Juve

In questo articolo analizziamo lo scambio di giocatori tra Inter e Juventus, confrontando i benefici per entrambe le società. Con l'intervento di Teotino, si approfondiscono le possibili ripercussioni di questa operazione sul mercato e sulle strategie future delle due big del calcio italiano.

Inter News 24 . L’opinione del giornalista. Ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Gianfranco Teotino ha analizzato la suggestione di mercato che vedrebbe coinvolti Davide Frattesi e Khéphren Thuram. Secondo l’opinionista, l’operazione sarebbe ideale per il centrocampista della Nazionale, che alla Juventus troverebbe la continuità d’impiego spesso mancata a Milano. Tuttavia, l’affare convince poco in ottica nerazzurra. Teotino ritiene infatti superfluo l’innesto del mediano francese nello scacchiere di Simone Inzaghi: la Beneamata vanta già un centrocampo completo e l’arrivo di un’ulteriore mezzala creerebbe un inutile sovraffollamento in un reparto che non necessita di ritocchi fino al termine della stagione. Internews24.com

