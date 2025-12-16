Teotino controcorrente |  Ho visto pagelle molto negative ma quel giocatore della Juve mi sembra in progresso

Nel mondo del calcio, le valutazioni dei giocatori spesso suscitano discussioni e divergenze di opinione. Teotino si distingue per il suo punto di vista controcorrente, sottolineando come, nonostante le pagelle negative, alcuni giocatori della Juventus mostrino segnali di crescita e miglioramento. Un’analisi che invita a riflettere oltre le semplici valutazioni numeriche.

. Le parole del giornalista. Il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato di Juventus a Sky Sport. Juventus e Roma si affrontano dopo le migliori prestazioni della stagione per entrambe? « Dunque, per la Juventus direi di sì complessivamente, la Roma ha sicuramente fatto la migliore prestazione in casa, secondo me aveva giocato anche una grande partita a San Siro con il Milan e l’aveva persa molto immeritatamente. Però diciamo che la Roma che abbiamo visto ieri sera, da un punto di vista di condizione atletica, è una squadra strepitosa, nessuno si avvicina all’intensità che la Roma ha avuto per 90 minuti, una Roma veramente ormai molto gasperiniana, è riuscita a battere il Como non solo vincendo tutti i duelli, arrivando prima sulle seconde palle, ma anche mantenendo il possesso palla per più del Como, cioè ha giocato e aveva avuto il 53% del possesso palla. Juventusnews24.com