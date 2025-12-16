A partire dal 2025, il tennis adotterà nuove regole per le partite disputate in condizioni di caldo estremo, in risposta ai numerosi casi di malore e ritiri verificatisi negli ultimi mesi. L'ATP interviene per garantire la sicurezza dei tennisti, introducendo misure volte a prevenire rischi e garantire condizioni di gioco più sicure in situazioni di elevata temperatura.

© Ilgiornale.it - Tennis, nuove regole per le partite in condizioni di caldo estremo

Dopo i numerosi casi di malore in campo e ritiri che si sono verificati nel corso del 2025, come quello accaduto a Jannik Sinner a Shanghai, l'Atp non poteva proprio esimersi dall'intervenire per tentare di porre un freno a una situazione diventata ingestibile oltre che estremamente pericolosa: dal prossimo anno, infatti, saranno introdotte delle nuove regole per tutelare i tennisti in condizioni di caldo estremo. Ma che cosa cambierà esattamente? Il regolamento approvato dal Board dell'Atp, che verrà ovviamente applicato nei tornei outdoor, è basato sulla scala WBGT, il "Web Bulbe Globe Temperature", un indice che misura lo stress termico percepito dall'uomo combinando dati come temperatura dell'aria, umidità, vento e irraggiamento solare, per valutare il rischio di colpi di calore. Ilgiornale.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le Regole del Tennis Spiegate in 5 Minuti Guida per Principianti

Video Le Regole del Tennis Spiegate in 5 Minuti Guida per Principianti Video Le Regole del Tennis Spiegate in 5 Minuti Guida per Principianti

Tennis, nuove regole contro il caldo: cooling break e pause - (askanews) – In seguito ai tanti episodi di caldo estremo da Cincinnati a Shanghai, l’Atp ha deciso di allinearsi alla Wta introducendo nuove regole a tutela dei tennisti a partire dal 2 ... msn.com

Tennis, l’Atp vara nuove regole contro il caldo. Ecco cosa cambierà dalla prossima stagione - La nuova regola fornisce un approccio strutturato e supportato dal punto di vista medico per gestire il calore estremo, con l’obiettivo di salvaguardare la salute dei giocatori, migliorando al ... msn.com