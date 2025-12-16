Tennis nuove regole contro il caldo | cooling break e pause

A partire dal 2026, l’ATP adotterà nuove regole per proteggere i tennisti dal caldo estremo, ispirandosi alle misure della WTA. Queste modifiche includeranno pause di raffreddamento e pause durante le match, in risposta ai crescenti episodi di caldo intenso riscontrati nelle competizioni internazionali.

Roma, 16 dic. (askanews) – In seguito ai tanti episodi di caldo estremo da Cincinnati a Shanghai, l’Atp ha deciso di allinearsi alla Wta introducendo nuove regole a tutela dei tennisti a partire dal 2026. Il parametro è l’indice WBGT che determina lo stress termico da calore sull’uomo: le conseguenze possono essere i cooling break di 10 minuti o addirittura la sospensione del match. Ecco come funzionano le nuove norme. Acronimo di ‘Wet Bulb Globe Temperature’, ovvero è l’indice su cui si baserà la nuova regola. È utilizzato per misurare lo stress termico da caldo sull’uomo combinando la temperatura dell’aria, l’umidità, il vento e le radiazioni dei raggi solari. Ildenaro.it

