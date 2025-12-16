Tennis e tasse | Landini scherza su Sinner e la patrimoniale dell’1,3%

Durante l’intervento a Radio 1, Maurizio Landini ha affrontato diversi temi, tra cui l’attualità politica, l’economia e lo sport. Con un tocco di humor, il segretario della Cgil ha scherzato su Sinner e sulla patrimoniale dell’1,3%, offrendo un’interpretazione leggera e ironica di temi spesso al centro del dibattito pubblico.

Ospite di Radio 1. Ospite di «Un giorno da pecora» su Rai Radio 1, il segretario della Cgil Maurizio Landini ha spaziato tra politica, economia e. sport. «Giocavo a tennis — ha raccontato — e lo faccio ancora d’estate, quando ho tempo». Inevitabile, allora, la domanda sul giovane talento italiano Jannik Sinner: «Sì, è molto bravo», ha ammesso Landini, aggiungendo però una preferenza tecnica per Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti, pur lodando la forza e la concentrazione dell’altoatesino. La conversazione si è poi spostata sulla tassa patrimoniale dell’1,3% che il sindacalista propone in Italia. Commentando il trasferimento di Sinner a Montecarlo, Landini ha scherzato: «Lui rimarrebbe ricco, ma farebbe funzionare meglio il Paese: gli basterebbe vincere qualche torneo per recuperare con gli interessi». 361magazine.com

