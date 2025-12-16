Tennis | Atp vara nuove regole contro il caldo estremo Ecco cosa cambierà dalla prossima stagione

L'ATP ha approvato nuove regole per affrontare il caldo estremo durante le competizioni. A partire dalla prossima stagione, queste modifiche mirano a tutelare la salute dei giocatori durante le temperature più elevate, introducendo misure specifiche per garantire un ambiente di gioco più sicuro e sostenibile.

L'ATP ha varato una nuova regola contro il caldo intenso che entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione per proteggere i giocatori che competono in condizioni estreme. Il nuovo regolamento approvato dal Board dell'ATP è basato sul metodo Web Bulbe Globe Temperature (WBGT). Questo indice, dato da una media di due o tre temperature pesate con opportuni coefficienti, viene utilizzato per misurare lo stress termico sugli esseri umani, combinando fattori quali caldo, umidità, vento e radiazione solare ed è essenziale per la sicurezza (non solo negli ambienti sportivi) per prevenire i colpi di calore, soprattutto in condizioni di forte irraggiamento, utilizzando sensori specifici.

Troppo caldo e malori? L'Atp vara nuove regole: campi coperti, cooling break, sospensioni - Dal 2026 entrerà in vigore una serie di varianti legate al caldo e in particolare all'indice WBGT, che combina temperatura, umidità e radiazioni dei raggi solari ... msn.com

