Tempesta di vento abbatte la replica della Statua della Libertà | il video del crollo tra le auto
Una tempesta di vento ha causato il crollo di una replica della Statua della Libertà nell'area metropolitana di Porto Alegre, in Brasile. Alta 35 metri, la statua è stata abbattuta tra le auto durante un’allerta rossa per venti superiori ai 90 km/h, catturando l'evento in un video.
Il crollo della statua, alta complessivamente 35 metri, nell'area metropolitana di Porto Alegre, in Brasile, dove in quel momento la Protezione aveva diramato l'allerta rossa con venti che superavano i 90 kmh. Fanpage.it
Il vento abbatte una Statua della Libertà alta 35 metri
Tempesta nel sud del Brasile: il vento abbatte una replica della Statua della Libertà - Il crollo nel parcheggio di un centro commerciale a Guaíba durante un violento temporale. msn.com
Il video del crollo in un parcheggio della replica della Statua della Libertà durante la tempesta - Una replica della Statua della Libertà crolla a Guaíba durante una tempesta, senza feriti, mentre la Protezione Civile interviene. blitzquotidiano.it
