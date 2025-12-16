Tempesta di vento abbatte la replica della Statua della Libertà | il video del crollo tra le auto

Una tempesta di vento ha causato il crollo di una replica della Statua della Libertà nell'area metropolitana di Porto Alegre, in Brasile. Alta 35 metri, la statua è stata abbattuta tra le auto durante un’allerta rossa per venti superiori ai 90 km/h, catturando l'evento in un video.

Il crollo della statua, alta complessivamente 35 metri, nell'area metropolitana di Porto Alegre, in Brasile, dove in quel momento la Protezione aveva diramato l'allerta rossa con venti che superavano i 90 kmh. Fanpage.it

Il vento abbatte una Statua della Libertà alta 35 metri

