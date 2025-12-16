Telelombardia-Ravezzani ai saluti dopo 25 anni Il giornalista nel 2026 lascerà l’incarico di responsabile dello sport

Dopo oltre vent'anni di carriera, Fabio Ravezzani si prepara a lasciare il suo ruolo di responsabile dello sport nel gruppo Mediapason nel 2026. L'annuncio, diffuso da “Italia Oggi”, segna la fine di un lungo percorso professionale nel panorama televisivo lombardo, caratterizzato da un importante contributo nel settore sportivo.

Milano, 16 dicembre 2025 – Come annunciato da “Italia Oggi”, il giornalista Fabio Ravezzani a fine 2026 lascerà il suo incarico di responsabile dello sport nel gruppo Mediapason, concludendo una carriera ultra ventennale nel polo televisivo lombardo. «Confermo, il 2026 sarà il mio ultimo anno a Telelombardia, mi occuperò solo di sport, e poi me ne andrò in Galizia, alla faccia di chi mi vuole male», ha raccontato Ravezzani a Italia Oggi. Il giornalista, 65 anni, dirà dunque addio a un polo televisivo locale che ha fatto la storia del giornalismo sportivo negli ultimi 40 anni, e che comprende Antenna Tre, Telelombardia, Top Calcio e Videogruppo, trasmettendo anche in Piemonte. Ilgiorno.it

