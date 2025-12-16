Il Comune ha avviato un’operazione di ripristino delle telecamere di videosorveglianza danneggiate dal temporale del 7 luglio 2025. Con uno stanziamento di fondi dedicati, si interviene per riparare parte dell’impianto, garantendo nuovamente la sicurezza e il monitoraggio dell’area interessata.

© Ilrestodelcarlino.it - Telecamere rotte, scatta l’operazione per ripristinare la videosorveglianza

Telecamere rotte, il Comune stanzia i fondi per il ripristino di parte dell’impianto di videosorveglianza danneggiato a seguito del temporale della scorsa estate (era il 7 luglio 2025). La spesa stanziata ammonta a 21.350 euro. "Durante l’evento temporalesco del 7 luglio – spiegano gli uffici nella relativa delibera- un fulmine si è abbattuto nei pressi del Municipio, determinando una situazione di sovracorrente e di sovratensione con conseguenti danni ai materiali elettronici presenti negli uffici comunali. Questo evento atmosferico ha danneggiato una parte del sistema di videosorveglianza. In particolare alcune telecamere non sono in grado di restituire le immagini presso la stazione client (che si trova all’interno del comando di polizia locale, ndr)". Ilrestodelcarlino.it

