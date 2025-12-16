Tegola in casa Lecce | lesione per Medon Berisha stop forzato di almeno un mese
Il Lecce comunica un infortunio importante: Medon Berisha ha subito una lesione che lo terrà fuori dal campo per almeno un mese. L'infortunio si è verificato dopo la partita contro il Pisa, creando preoccupazioni per il reparto difensivo della squadra.
LECCE – Arrivano brutte notizie dall'infermeria giallorossa all'indomani della sfida contro il Pisa. L'U.S. Lecce perde un tassello importante del suo centrocampo: Medon Berisha dovrà osservare un periodo di stop forzato a causa del problema muscolare accusato durante l'ultimo match.La. Lecceprima.it
