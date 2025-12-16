Tecnologia competenza e sicurezza | prestigioso riconoscimento per l' impresa nata nel 1981

Nel 2025, l'impresa Coromano di Fratta Terme, attiva dal 1981 nel settore del movimento terra e lavori stradali, ha ricevuto il prestigioso Best Supplier Award dalla multiutility Gruppo Hera, nella categoria Direzione centrale reti. Un riconoscimento che sottolinea la sua eccellenza in tecnologia, competenza e sicurezza, confermando la sua posizione di rilievo nel settore.

Un nuovo prestigioso riconoscimento nel 2025 per l'impresa Coromano di Fratta Terme, specializzata nel movimento terra e lavori stradali, che ha ricevuto il Best Supplier Award 2025 da Gruppo Hera, premio assegnato dalla multiutility nella categoria Direzione centrale reti.