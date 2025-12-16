Teatro e cinema al top | Curare il pubblico e le sale | questa città merita il massimo

In occasione dei 140 anni del Resto del Carlino, si è celebrato il ruolo fondamentale di teatro e cinema nella vita culturale della città. Un evento che ha sottolineato l'importanza di valorizzare e curare il pubblico e le sale, riconoscendo l'impegno delle istituzioni e degli operatori per mantenere alta la qualità e l'attrattiva di queste espressioni artistiche.

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro e cinema al top: "Curare il pubblico e le sale: questa città merita il massimo" Teatro e cinema protagonisti ieri alla cerimonia per i 140 anni del Resto del Carlino. Non poteva essere altrimenti. Proprio le Muse sono il luogo scelto per l’evento, e oltre al ‘padrone di casa’, il direttore di Marche Teatro Giuseppe Dipasquale, tra gli ospiti ci sono Lucia Mascino, attrice nata sul palco e poi passata anche davanti alla cinepresa, e Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission, l’uomo dietro il recente ‘rinascimento’ del cinema marchigiano. "Stimolati" dalle domande del caporedattore Andrea Brusa, i tre parlano della loro attività, e del legame che li unisce alla città e al nostro quotidiano. Ilrestodelcarlino.it GIGI PROIETTI IN UNO DEI PIU' DIVERTENTI MOMENTI DELLA SUA CARRIERA - LA SIGNORA DELLE CAMELIE Teatro e cinema al top: "Curare il pubblico e le sale: questa città merita il massimo" - L’appello dell’attrice Lucia Mascino davanti al direttore di Marche Teatro. ilrestodelcarlino.it

«Storie dal backstage», cinema e teatro per «curare» il territorio - È giunta alla conclusione «Storie dal backstage», la trasmissione televisiva che ha indagato e raccontato alcuni dei 92 progetti culturali sostenuti da Fondazione della Comunità Bergamasca – accanto a ... ecodibergamo.it

I prossimi eventi in arrivo al Teatro Cinema Super ti aspettano Concludiamo dicembre con circo, concerti di Natale e cinema Info e biglietti sul nostro sito www.teatrosuper.it - facebook.com facebook