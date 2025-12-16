Teatro Cilea Polis Cultura contesta due punti del nuovo regolamento

Polis Cultura critica due aspetti del nuovo regolamento del Teatro Cilea, sollevando la questione attraverso il gruppo Rinascita Comune. L’associazione si è pronunciata sul rinvio dell’iter di approvazione della proposta di modifica, evidenziando le proprie posizioni in merito alla questione.

Dopo che la questione è stata sollevata dal gruppo politico Rinascita Comune, l'associazione Polis Cultura interviene sul rinvio dell’iter di approvazione della proposta di modifica del regolamento del teatro comunale Francesco Cilea.L'operatore culturale utilizza il teatro nel periodo invernale. Reggiotoday.it

teatro cilea polis culturaLe precisazioni di Polis Cultura sull'utilizzo del Teatro Cilea - "Nei giorni scorsi dalle testate giornalistiche abbiamo appreso del forte rammarico che il gruppo consiliare Rinascita Comune ha manifestato in seguito al rinvio dell’iter di approvazione della ... reggiotv.it

