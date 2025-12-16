Teatro Cilea Francesco Cicchella chiude in grande il 2025 con lo spettacolo Tante Belle Cose

Il Teatro Cilea di Napoli conclude il 2025 con un grande evento: lo spettacolo “Tante Belle Cose” di Francesco Cicchella. La stagione, ricca di successi e progetti, continua a confermare il suo ruolo di protagonista nel panorama teatrale napoletano. Un finale di anno che promette emozioni e divertimento per il pubblico.

Prosegue a gonfie vele la straordinaria stagione 2025 del Teatro Cilea di Napoli. Dopo i successi che hanno segnato l'anno – dal sold out di Peppe Barra agli esordi promettenti della Cilea Academy, dall'esplosiva performance di Aurora Leone alle esilaranti serate con Ciro Ceruti e Peppe Iodice – il tempio dello spettacolo napoletano si appresta

