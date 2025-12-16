Teatri di Vetro al Teatro India

Dal 16 al 18 dicembre, Teatri di Vetro torna al Teatro India con una nuova formula, trasformando la scena in un laboratorio di creazione, confronto e sperimentazione. Un'occasione per esplorare pratiche artistiche e riflessioni teoriche, favorendo l'incontro tra diverse comunità e stimolando un dialogo aperto e condiviso.

Dal 16 al 18 dicembre torna sotto un’altra forma. La scena diviene laboratorio, officina di creazione, assemblea di confronto, terreno di sperimentazione in cui si intrecciano pratiche artistiche e riflessioni teoriche, si costruiscono comunità temporanee che. Romatoday.it Teatri di Vetro 9 - TEASER La pagina raccoglie notizie e link utili provenienti da testate diverse online. Teatri di Vetro 2025: un presidio di pratiche e di pensiero - Il 16, 17 e 18 dicembre torna a Roma Teatri di Vetro, 19ª edizione del festival dedicato alla ricerca su teatro, danza e arti performative, diretto da Roberta Nicolai ... insideart.eu

A Roma la nuova edizione di "Teatri di Vetro", festival delle arti performative - Dopo due weekend di anteprime, l’edizione 2025 di “Teatri di Vetro” entra nel vivo al Teatro India. arte.sky.it

_' martedì 16 dicembre alle ore 19 al Teatro India di Roma, nell'ambito della rassegna Teatri di Vetro, Fabiana Iacozzilli e Linda Dalisi condividono con il pubblico i materiali di lavoro e le testimonianze - facebook.com facebook

