Taylor Swift e i bonus ai ballerini | la cifra da capogiro che ha lasciato tutti senza fiato

Il nuovo documentario di Taylor Swift, The End of an Era, è approdato su Disney+ con i suoi primi due episodi, regalando ai fan uno sguardo intimo e senza precedenti dietro le quinte dell’Eras Tour, il fenomeno globale che ha ridefinito il concetto stesso di tour musicale. Tra momenti di pura emozione, rivelazioni sul processo creativo e immagini spettacolari degli show che hanno conquistato il mondo, c’è una scena in particolare che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori e scatenato un vero e proprio caso su internet: quella in cui Taylor Swift consegna personalmente degli assegni ai suoi ballerini come bonus di fine tour. Screenworld.it

The EXACT Bonus amount Taylor Swift gave her Eras tour dancers in the end of an Era Docuseries...

Taylor Swift dona un bonus 197 milioni di dollari ai lavoratori del suo Eras Tour: "Voglio creare un precedente" - “Il giorno dei bonus è così importante, perché creare un precedente con The Eras Tour è fondamentale per me, perché le persone che lavorano on the road, se il tour incassa di più, riceveranno un bonus ... affaritaliani.it