Tatiana Pinto in conferenza | Il mio segreto? Sono arrivata alla Juve affamata Domani niente calcoli

Tatiana Pinto, centrocampista della Juventus Women, ha condiviso le sue riflessioni alla vigilia della sfida di Champions contro il Manchester United. In conferenza stampa, ha raccontato come la sua determinazione e fame di successi siano i suoi principali segreti, sottolineando l'importanza di concentrarsi sull'obiettivo senza fare calcoli.

Tatiana Pinto, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Manchester United. IMPATTO – « Penso che non ci siano segreti, tutte le ragazze e il personale sono stati accoglienti e mi hanno fatta sentire a casa. Penso di essere una persona facile con cui avere a che fare, sono arrivata con grande fame di imparare, apprendere.

