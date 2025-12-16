Tassa di imbarco nuova riunione con il ministero il 17 dicembre

Il 17 dicembre si terrà una nuova riunione tra il Comune di Genova e il ministero per discutere sulla tassa di imbarco. L'incontro nasce dall'esigenza di chiarire l'interpretazione della richiesta di rimodulazione dell'accordo firmato nel 2022, avanzata dal Comune in due occasioni nel corso di quest'anno.

"La ragione dell'incontro di oggi (15 dicembre 2025 ndr) è l'interpretazione della richiesta di rimodulazione dell'accordo del 2022, che il Comune di Genova ha avanzato dapprima a febbraio e poi a settembre di quest'anno". Così il vicesindaco e assessore al Bilancio, Alessandro Terrile, in. Genovatoday.it

