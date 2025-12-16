Tardano le assegnazione dei docenti di sostegno famiglie palermitane in difficoltà | Manca una firma inaccettabile

A Palermo, molte famiglie di studenti con disabilità attendono ancora l'assegnazione dei docenti di sostegno, causando preoccupazione e difficoltà. La lentezza nelle procedure, dovuta a una firma mancante, mette in evidenza le criticità del sistema e l'urgenza di interventi tempestivi per garantire un'istruzione inclusiva e adeguata.

Diverse famiglie di alunni con disabilità sono ancora in attesa di assegnazione di docenti specializzati di sostegno. Le segnalazioni sono giunte alla Flc Cgil, il sindacato della scuola che, svolgendo un'indagine, ha appurato che i posti in deroga sono stati sollecitati e potrebbero essere. Tardano le ulteriori assegnazione di docenti di sostegno. Flc Cgil: "Trecento posti fermi per una firma. Inaccettabile" - Palermo 16 dicembre 2025 – Diverse famiglie di alunni con disabilità sono ancora in attesa di assegnazione di docenti specializzati di sostegno.

