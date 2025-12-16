Taranto ha una forte emicrania e va in ospedale | muore a 19 anni
Una giovane di 19 anni, Giulia Todaro, è deceduta presso l’ospedale Giannuzzi di Manduria, in provincia di Taranto, dopo aver cercato assistenza per un’intensa emicrania. La tragica vicenda ha suscitato grande scalpore e pone ancora una volta al centro del dibattito le procedure e le responsabilità nelle strutture sanitarie.
Una ragazza di 19 anni, Giulia Todaro, è morta dopo essersi presentata al pronto soccorso dell’ospedale Giannuzzi di Manduria, in provincia di Taranto, lamentando una forte emicrania. Secondo quanto ricostruito, nelle prime ore del mattino di ieri, lunedì 15 dicembre, la giovane è arrivata alla struttura sanitaria accompagna dai genitori spiegando che da un paio di giorni soffriva di forti mal di testa e che nelle ultime ore il dolore si era fatto insopportabile. I familiari hanno spiegato che inizialmente il malessere era stato giustificato con il ciclo mestruale in corso, ma poi il persistere dell’emicrania e il suo intensificarsi li avevano spinti a rivolgersi al pronto soccorso. Tpi.it
