Tangenti per velocizzare il rilascio delle salme il Policlinico sospende i 4 operatori della camera mortuaria

Il Policlinico ha sospeso cautelativamente quattro operatori della camera mortuaria coinvolti in un'inchiesta sulle tangenti per accelerare il rilascio delle salme. La Procura ha richiesto l'arresto di alcuni di loro, tra cui Salvatore Lo Bianco, 58 anni, nel contesto di un’indagine che mette in luce un presunto giro di mazzette.

