Tangenti da centinaia di euro per restituire i morti | sospesi quattro dipendenti del Policlinico di Palermo

Quattro dipendenti del Policlinico di Palermo sono stati sospesi dal servizio nell’ambito di un’indagine su tangenti legate alle pratiche di rilascio delle salme. Le accuse riguardano associazione a delinquere e il pagamento di centinaia di euro per

Il Policlinico di Palermo ha sospeso dal servizio i quattro dipendenti dell’obitorio indagati per associazione a delinquere e tangenti sulle pratiche di rilascio delle salme. Fanpage.it

