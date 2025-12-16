Tangenti da centinaia di euro per restituire i morti | sospesi quattro dipendenti del Policlinico di Palermo
Quattro dipendenti del Policlinico di Palermo sono stati sospesi dal servizio nell’ambito di un’indagine su tangenti legate alle pratiche di rilascio delle salme. Le accuse riguardano associazione a delinquere e il pagamento di centinaia di euro per
Il Policlinico di Palermo ha sospeso dal servizio i quattro dipendenti dell’obitorio indagati per associazione a delinquere e tangenti sulle pratiche di rilascio delle salme. Fanpage.it
Le voci della protesta
Tangenti e appalti pilotati nella sanità per 200 milioni, 12 misure cautelari a Palermo - Documentate dai finanzieri durante le indagini dazioni in denaro per quasi 48mila euro ... rainews.it
