Tamponamento a catena all' ingresso di Villaseta | almeno quattro le auto coinvolte

Nella zona di Villaseta, all'ingresso dal viadotto Morandi, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto almeno quattro veicoli. L'incidente ha causato disagi al traffico e richiesto l'intervento delle autorità. La dinamica e le eventuali conseguenze sono ancora in fase di accertamento.

Tamponamento a catena all'ingresso di Villaseta dal viadotto Morandi. Almeno quattro le autovetture coinvolte nell'incidente stradale. A determinare l'impatto, inevitabilmente, una mancata frenata e l'asfalto viscido a causa della pioggia battente dell'intera giornata. Sul posto è già giunta una.

