Tampona un' auto in sosta tre feriti

Nel pomeriggio del 16 dicembre, lungo la Statale 45 nei pressi di Settima, si è verificato un incidente coinvolgendo due veicoli. Un'auto, per cause ancora da accertare, ha tamponato un veicolo in sosta, provocando il suo schianto contro il guard rail e il ferimento di tre persone.

Incidente nel pomeriggio del 16 dicembre lungo la Statale 45. All'altezza di Settima, nei pressi della tabaccheria, un'auto - per cause al vaglio - ne ha tamponato un'altra che era ferma in sosta e che è finita contro il guard rail. Fortunatamente al momento dell'impatto a bordo non vi era. Ilpiacenza.it

