Tamara Tenenbaum abitare il mondo e la sua precarietà

Tamara Tenenbaum, scrittrice, filosofa e femminista argentina, esplora nel suo ultimo libro il tema dell’abitare e della precarietà nel mondo contemporaneo. Con un approccio riflessivo e critico, l’autrice analizza le sfide di un’esistenza segnata dall’instabilità e dalla ricerca di spazi personali in un contesto globale in continua evoluzione.

© Cms.ilmanifesto.it - Tamara Tenenbaum, abitare il mondo e la sua precarietà Un milione di stanze tutte per sé è il titolo dell’ultimo libro della scrittrice, filosofa e femminista argentina Tamara Tenenbaum, edito di recente per Fandango nella traduzione di Alberto Bile . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it La filosofa Tamara Tenenbaum: "Il femminismo resta una stanza tutta per sé" - E' tutta una questione di sguardi, quando inizi ad osservare te stessa dall'esterno smetti di chiederti se quel che ti accade è un bene o un male. repubblica.it La rivoluzione degli affetti - Amare e scopare nel XXI secolo, la filosofa argentina Tamara Tenenbaum ha spiegato una volta che in realtà non si tratta di ... internazionale.it