Antonio Tajani conferma la sua volontà di candidarsi nuovamente a segretario di Forza Italia, rispondendo alle richieste di rinnovamento di Pier Silvio Berlusconi. In un’intervista a Tg2Post, il vicepremier e ministro degli Esteri ha ribadito il suo impegno a guidare il partito, opponendosi alle pressioni per favorire nuove generazioni.

© Thesocialpost.it - Tajani risponde a Piersilvio Berlusconi: “Mi ricandido a segretario di Forza Italia”

Antonio Tajani non intende farsi da parte per fare spazio a nuove generazioni. In un’intervista a Tg2Post, il vicepremier e ministro degli Esteri ha chiarito la sua posizione: “Io mi ricandiderò”, segnando con decisione la volontà di restare alla guida di Forza Italia nonostante le spinte al rinnovamento espresse da Pier Silvio Berlusconi. Per Tajani, il futuro del partito passerà inevitabilmente attraverso la stagione dei congressi, dai regionali fino a quello nazionale, prevista per l’inizio del 2026. Sul tema della seconda generazione di Berlusconi in politica, Tajani appare aperto ma prudente. Thesocialpost.it

Tajani alla conferenza stampa di Forza Italia Ho sentito Marina Berlusconi la famiglia è...

