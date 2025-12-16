Tajani | Occhiuto? Non ci sono correnti in Forza Italia è normale dibattito interno – Il video

Tajani chiarisce la posizione di Forza Italia riguardo alle dinamiche interne, sottolineando l'assenza di correnti nel partito. In un incontro a Roma, afferma che il dibattito interno è naturale e che non ci sono factions organizzate, ribadendo la stabilità e l'unità della formazione politica.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Non credo ci siano correnti in Forza Italia, non ci sono mai state, domani. Quello con Roberto Occhiuto è un evento organizzato da un’agenzia alla quale partecipa il presidente della regione Calabria e fa bene, io sono sempre favorevole quando si parla, si discute e ci si confronta, i partiti sono un luogo di democrazia e di confronto. Sono assolutamente favorevole al confronto democratico e poi sono gli iscritti che decidono qual è la linea giusta da seguire. Io ho voluto essere eletto segretario e ho voluto avere un congresso che mi eleggesse perché ci fosse una legittimazione da parte dei nostri scritti, non ci devono essere imposizioni dall’alto, quindi è giusto confrontarsi ed è giusto che ci siano dibattiti" così il Ministro Tajani, a margine dell'evento a Spazio Europa sulla consegna del Premio Sacharov. Open.online

Tajani Occhiuto Non ci sono correnti in Forza Italia, è normale dibattito interno

