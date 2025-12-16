Taglio da 50 milioni alla Metro C governo verso il dietrofront Gualtieri | Attesa una rimodulazione
Il governo sembra avvicinarsi a un ripensamento sul taglio di 50 milioni destinati alla Metro C di Roma, previsto nella legge di bilancio 2026. Dopo le prime indicazioni di definanziamento, si fa strada l'ipotesi di una rimodulazione, segnalando un possibile passo indietro rispetto alle decisioni iniziali e aprendo nuovi scenari per il progetto.
Il dietrofront del governo sul definanziamento da 50 milioni per la metro C di Roma previsto nella legge di bilancio 2026 sembra sempre più concreto. A farlo sperare sono le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell’inaugurazione delle nuove stazioni della metro C, Colosseo e. Romatoday.it
? Il mio intervento al TGR Lazio sul presunto taglio di 50 milioni alla Metro C di Roma.
Metro C, Gualtieri: “Confido che taglio 50 milioni sia rivisto con rimodulazione tabelle” - Metro C, Gualtieri: “Confido che taglio 50 milioni sia rivisto con rimodulazione tabelle” Cogne, donna chiede aiuto per l’auto in panne e poi investe volontariamente il carabiniere durante il soccorso ... msn.com
Non solo metro C di Roma, tutti i tagli della legge di Bilancio. Tajani: "Fare subito marcia indietro" - Metropolitane, fondi per nuovi assunti, il budget dell'Agenzia della cooperazione, ... ilfoglio.it
Oggi entra nel vivo la discussione dell'articolato della Finanziaria, e subito il governo propone il primo taglio da 54 milioni - facebook.com facebook
Università di Torino, maxi taglio alle docenze a contratto: da 5 a 3,2 milioni in due anni x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.