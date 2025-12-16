tagliaferri conquista la regione attesa in questi giorni la nomina a provveditore della toscana

Luciano Tagliaferri si prepara a diventare il nuovo provveditore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, segnando un importante passaggio nella gestione dell’istruzione pubblica nella regione. La nomina, attesa da giorni, potrebbe rappresentare un punto di svolta per il sistema scolastico toscano, uno dei più estesi e articolati d’Italia.

di Gaia Papi AREZZO È nell’aria da giorni e ormai la notizia sembra pronta a concretizzarsi: Luciano Tagliaferri, dirigente scolastico di lungo corso, è in procinto di assumere la guida dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, un ruolo apicale nel sistema scolastico regionale che potrebbe segnare un passaggio cruciale nella gestione dell’ istruzione pubblica in una delle aree più vaste e complesse d’Italia. La conferma ufficiale manca ancora, ma fonti vicine all’ambiente educativo confermano che si attende a giorni l’atto formale di nomina da parte del Ministero dell’Istruzione. La decisione arriva al termine di una carriera trascorsa ai vertici di istituti importanti e segna il riconoscimento di una professionalità radicata nel territorio, apprezzata per la capacità di conciliare esigenze amministrative, didattiche e relazionali. Lanazione.it

