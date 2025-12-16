Tagli ai fondi per lo studio studenti in protesta davanti al Pirellone | Un vero e proprio ricatto morale

Gli studenti scendono in piazza davanti al Pirellone per protestare contro i tagli ai fondi destinati allo studio. Considerata un ricatto morale, questa decisione rischia di compromettere il diritto allo studio e di pesare sui bilanci delle università, creando preoccupazioni per il futuro dell'istruzione superiore.

“No ai tagli ai fondi destinati al diritto allo studio. Una scelta che peserà sui bilanci delle singole università. Servono finanziamenti strutturali da parte di regione Lombardia per coprire le borse per tutti gli idonei”. Sono queste le richieste degli studenti che hanno organizzato un flash. Milanotoday.it

Pavia, tagli ai fondi per le università gli studenti scendono in piazza

