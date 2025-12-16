Tafferugli prima di Genoa-Inter la Digos fa scattare l' arresto differito per cinque ultrà rossoblù

Prima della sfida tra Genoa e Inter, tensioni tra le tifoserie hanno portato a scontri e disordini. La Polizia ha individuato e arrestato in via differita cinque ultrà rossoblù, tra i 23 e i 47 anni, grazie a immagini di videosorveglianza e riconoscimenti. L’operazione mira a garantire la sicurezza e prevenire ulteriori incidenti.

