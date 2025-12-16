Taekwondo | bella l’Italia vista agli Europei U21 miglioramento evidente rispetto al 2024 E siamo ancora all’inizio

La Nazionale italiana di taekwondo under 21 ha concluso con successo i Campionati Europei 2025 a Pristina, evidenziando un miglioramento rispetto al 2024. La trasferta si è rivelata un'esperienza positiva, confermando il crescente livello delle giovani promesse azzurre e il potenziale di crescita della disciplina nel nostro paese.

© Oasport.it - Taekwondo: bella l'Italia vista agli Europei U21, miglioramento evidente rispetto al 2024. E siamo ancora all'inizio Una trasferta decisamente positiva per i colori azzurri. La Nazionale italiana di taekwondo saluta con estrema soddisfazione i Campionati Europei 2025 riservati alla categoria Under 21 andati in scena lo scorso settimana sul tatami di Pristina, in Kosovo. Nei quattro giorni di competizioni, i nostri portacolori fatta eccezione per la giornata di sabato sono sempre arrivati fino alla fine del programma, ottenendo numerosi metalli. Anna Frassica in tal senso ha ottenuto l'oro nella categoria -53 g femminile, prestigioso risultato che si somma ai titoli continentali ottenuti da Abderrahman Touiar nei -54 kg, da Ludovico Iurlaro nei -63 kg e di Mattia Molin nella +80 kg.