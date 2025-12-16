In vista della sfida tra Juventus e Roma, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi sottolinea l'importanza di dimostrare i miglioramenti della Juventus sotto la guida di Spalletti. Secondo Tacchinardi, l'allenatore toscano ha insistito molto su determinati aspetti, e ora è fondamentale vedere una squadra in grado di confermare il proprio progresso.

© Juventusnews24.com - Tacchinardi: «Credo che Spalletti abbia martellato tantissimo su questo aspetto. La Juve con la Roma deve dimostrare di essere cambiata»

. Parla l’ex centrocampista. L’ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha commentato la prestazione della Juventus contro il Bologna, definendola senza mezzi termini: « E’ stata la miglior partita della Juve di Spalletti e della Juve della stagione, ho visto finalmente una squadra che ha provato a comandare la partita a dominare la partita, ha sempre delle difficoltà negli ultima 30 metri dove manca sicuramente qualcosa ma la personalità, la voglia di andare ad imporsi in un campo molto difficile è un punto di partenza importante e da ora in poi la Juve ha partite importanti, non può più mollare, a partire da sabato contro la Roma. Juventusnews24.com

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tacchinardi punge Spalletti: 'Al momento sto vedendo la Juve di Tudor' - Secondo quanto riferito da Alessio Tacchinardi nelle scorse ore a Tuttosport, la Juventus di Luciano Spalletti non avrebbe ancora ottenuto una vera e propria identità che la differenzi da quella che ... it.blastingnews.com

Tacchinardi: "Dopo la sosta deve diventare la Juve di Spalletti. Ma non mi aspetto miracoli" - L'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi in diretta durante Tiki Tacco, formato de Il Bianconero, ha parlato così della inevitabile trasformazione che la Juve dovrà subire con l'arrivo ... tuttomercatoweb.com

"Se mi chiedi oggi se questa Juventus con Spalletti è migliorata, ti dico di no. È cresciuta in qualcosa ti dico di no. E soprattutto, è una squadra che nelle partite sporche non riesce mai a portare a casa dei punti" Alessio Tacchinardi - facebook.com facebook