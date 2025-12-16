Sydney premier australiano in visita ad Ahmed al Ahmed | È un vero eroe fonte di coraggio per tutti noi

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha visitato Ahmed al Ahmed in ospedale a Sydney, lodandolo come un vero eroe e fonte di coraggio. L'uomo di 42 anni ha disarmato un terrorista durante la sparatoria a Bondi, dimostrando grande valore e determinazione in un momento di crisi.

© Lapresse.it - Sydney, premier australiano in visita ad Ahmed al Ahmed: "È un vero eroe, fonte di coraggio per tutti noi" Il primo ministro australiano Anthony Albanese si è recato in ospedale a Sydney per una visita ad Ahmed al Ahmed l'uomo di 42 anni che disarmato un terrorista durante la sparatoria a Bondi di domenica. Albanese lo ha descritto come un "vero eroe australiano". "Ha deciso di agire e il suo coraggio è fonte di ispirazione per tutti gli australiani", ha affermato il premier australiano. Almeno 16 persone sono morte nell'attacco. Ahmed al Ahmed, originario della Siria, proprietario di un negozio di frutta e padre di due figli, è stato colpito a una spalla.

