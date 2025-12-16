A pochi giorni dall’attacco a Bondi Beach, Sydney si interroga sulle cause e i responsabili dell’attacco. Le indagini continuano a cercare risposte, mentre emergono riflessioni sulla distanza tra il jihadismo organizzato e le azioni improvvisate. La vicenda solleva importanti domande sulla natura e le fonti di ispirazione di episodi di violenza di questo tipo.

Sydney, il silenzio dell'ISIS e l'errore di confondere il jihadismo con l'improvvisazione

A distanza di giorni dall’attacco di Sydney, le indagini non hanno ancora chiarito chi abbia ispirato o fornito un supporto concreto ai due autori della strage avvenuta domenica sulla spiaggia di Bondi Beach. Secondo quanto riportato da diversi media australiani, Sajid Akram, 50 anni, morto durante l’azione, e suo figlio Naveed Akram, 24 anni, attualmente ricoverato in ospedale sotto scorta della polizia, avrebbero ucciso 16 persone e ferito altre 47. Le stesse fonti sostengono che i due si sarebbero addestrati nelle Filippine e avrebbero giurato fedeltà allo Stato Islamico. A sostegno di questa ricostruzione, tuttavia, non è stata finora presentata alcuna prova verificabile. Panorama.it

