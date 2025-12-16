Svolta su Instagram finalmente puoi addestrare l’algoritmo dei reel | ecco il trucco degli influencer
Instagram introduce una nuova funzione che consente agli utenti di
Instagram lancia queasta nuova sorprendente funzione che permette di personalizzare gli interessi nei Reels. Instagram cambia rotta sul fronte della personalizzazione e lo fa con una mossa che potrebbe ridurre, almeno in parte, il divario con il colosso cinese TikTok. Dal 10 dicembre 2025, negli Stati Uniti è attiva “Your Algorithm”, una nuova funzione pensata per svelare – e permettere di modificare – i criteri con cui l’app seleziona i video da mostrare nella sezione Reels. In pratica, per la prima volta, gli utenti potranno entrare nel cuore del sistema di raccomandazioni, vedere i propri interessi secondo l’intelligenza artificiale di Instagram e intervenire per correggerli, eliminarli o aggiungerne di nuovi. Game-experience.it
COMMAND The Walk! #shorts #viralvideo
Svolta social per DJI Osmo 360, aggiornamento con video verticali 4K per dominare TikTok e Instagram - facebook.com facebook