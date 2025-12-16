Instagram introduce una nuova funzione che consente agli utenti di

© Game-experience.it - Svolta su Instagram, finalmente puoi “addestrare” l’algoritmo dei reel: ecco il trucco degli influencer

Instagram lancia queasta nuova sorprendente funzione che permette di personalizzare gli interessi nei Reels. Instagram cambia rotta sul fronte della personalizzazione e lo fa con una mossa che potrebbe ridurre, almeno in parte, il divario con il colosso cinese TikTok. Dal 10 dicembre 2025, negli Stati Uniti è attiva “Your Algorithm”, una nuova funzione pensata per svelare – e permettere di modificare – i criteri con cui l’app seleziona i video da mostrare nella sezione Reels. In pratica, per la prima volta, gli utenti potranno entrare nel cuore del sistema di raccomandazioni, vedere i propri interessi secondo l’intelligenza artificiale di Instagram e intervenire per correggerli, eliminarli o aggiungerne di nuovi. Game-experience.it

COMMAND The Walk! #shorts #viralvideo

Svolta social per DJI Osmo 360, aggiornamento con video verticali 4K per dominare TikTok e Instagram - facebook.com facebook