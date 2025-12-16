Svolta Leone | chiede aiuto ai cardinali

In attesa del consueto periodo liturgico, il Vaticano si prepara per un evento inatteso: il consistero straordinario programmato per il 7 e l’8 gennaio, richiesto da Leone XIV. Questa svolta rappresenta un momento di grande importanza, che coinvolge direttamente i cardinali e il futuro della Chiesa.

In questi scampoli di 2025 l'attesa in Vaticano non terminerà con la fine del periodo d'Avvento. Un'attesa più «profana», infatti, è quella per lo svolgimento del concistoro straordinario del 7 e 8 gennaio voluto da Leone XIV. I cardinali hanno ricevuto la convocazione lo scorso 7 novembre dal decano Giovanni Battista Re e sono attesi dal Papa nel pomeriggio del primo mercoledì dell'anno e poi la mattina successiva per la concelebrazione presso l'altare della Cattedra a San Pietro. La convocazione di un concistoro straordinario rientra nelle prerogative del Pontefice e, come stabilisce il Codice di diritto canonico, avviene «quando lo suggeriscono peculiari necessità della Chiesa o la trattazione di questioni particolarmente gravi». Ilgiornale.it

