Svolta in Formula 1 come la transizione green sta cambiando il Motorsport

La transizione verso la sostenibilità sta rivoluzionando il mondo del Motorsport, con particolare attenzione alla Formula 1. Nuove normative e innovazioni green stanno ridefinendo il settore, promuovendo un cambio di paradigma verso pratiche più ecologiche e sostenibili. Questo cambiamento rappresenta una svolta cruciale per il futuro delle corse automobilistiche di alto livello.

La transizione Green e le nuove regole sulla sostenibilità stanno cambiando anche il Motorsport: svolta anche in Formula 1. Come cambierà? Da anni non si parla d'altro che di transizione Green, applicata a ogni settore lavorativo e nella nostra quotidianità. Una tematica importante per il futuro del pianeta, per riuscire a ridurre l'impatto antropico sull'ambiente. Per attuare una buona transizione, è necessario ripensare la nostra routine, il nostro modo di pensare e di agire. Ma il Green coinvolte anche il mondo dei motori. La McLaren campione del mondo (ANSA) Tra efficientamento energetico delle nostre abitazioni e la rivoluzione del comparto dell'automotive, la transizione verde è un tema affrontato anche in Formula 1.

