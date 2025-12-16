Sviluppo della filiera e più investimenti Ecco i due obiettivi cardine dell’accordo

L'accordo mira a rafforzare la filiera italiana del venture capital e a incrementare gli investimenti nel settore. Attraverso queste iniziative, si intende favorire la crescita delle piccole imprese innovative e promuovere una cultura degli investimenti più diffusa e consapevole nel nostro Paese.

Supportare la crescita della filiera italiana del venture capital e favorire, allo stesso tempo, la cultura degli investimenti, a beneficio delle piccole imprese innovative. Sono questi i principali elementi che caratterizzano l'accordo firmato nella sede di Assolombarda, la realtà del sistema confindustriale che esprime e tutela gli interessi di oltre 7mila imprese, nazionali e internazionali, produttrici di beni e servizi in tutti i settori merceologici. All'interno del suo network, l'associazione riconosce il contributo cruciale offerto dalle piccole imprese innovative: esse, infatti, rappresentano, oggi, di veri e propri fattori trainanti per innovazione, produttività e dinamiche competitive, garantendo la creazione di occupazione qualificata.

