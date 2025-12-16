Svelato il trailer di Stranger Things 5 - Volume 2 | in onda su Netflix in due parti ecco quando Il video di Amicait
È stato rilasciato il trailer della seconda parte di
(askanews) – Manca poco al gran finale atteso dai fan di tutto il mondo. Rilasciato il trailer della seconda parte della quinta stagione di Stranger Things che promette un epilogo spettacolare, al grido di «Tutto ciò che abbiamo sempre creduto sul Sottosopra si è rivelato completamente sbagliato». La conclusione della serie fenomeno si avvicina, con il debutto del Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre su Netflix, e l’ultimo episodio il primo gennaio 2026 alle 2 del mattino (ora italiana). GUARDA LE FOTO Millie Bobby Brown, Ryan Reynolds, Beyoncé e le altre: i matrimoni segreti delle star. Stranger Things 5: la trama del finale. Amica.it
Stranger Things 5 Trailer ufficiale Netflix Italia
