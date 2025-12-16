svelato il meccanismo col quale i pfas riducono gli anticorpi nei bambini vaccinati lo studio

Un nuovo studio dell’Università di Padova approfondisce il modo in cui i Pfas influenzano il sistema immunitario dei bambini, evidenziando il meccanismo alla base della riduzione degli anticorpi post-vaccinazione. I risultati rafforzano le preoccupazioni sui rischi di queste sostanze considerate inquinanti eterni e il loro impatto sulla salute infantile.

I pericoli di quello che sono considerati inquinanti eterni ormai sono noti. Ma un nuovo studio dell’Università di Padova conferma le preoccupazioni riguardo agli effetti delle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas), sul sistema immunitario umano, contribuendo a chiarire i meccanismi che potrebbero spiegare la ridotta risposta ai vaccini osservata nei bambini esposti a queste sostanze. Cosa hanno concluso gli scienziati? I linfociti B umani esposti al perfluoroottanoico (PFOA) mostrano una marcata riduzione della capacità di proliferare, attivarsi e maturare correttamente, con una conseguente diminuzione significativa della produzione di anticorpi. Ilfattoquotidiano.it

