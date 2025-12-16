Suzuki celebra i suoi trofei | la festa a Torino

Suzuki ha celebrato a Torino la conclusione della sua stagione sportiva, tributo ai successi dei suoi monomarca. La Rally Cup ha incoronato Lorenzo Varesco, mentre Vallino ha conquistato il settimo titolo italiano R1, sottolineando l’eccellenza e la competitività del marchio nel motorsport.

Si è tenuta chiusura della stagione sportiva dei due storici monomarca Suzuki. Una Rally Cup combattutissima incorona Lorenzo Varesco, mentre Vallino regala al marchio il settimo titolo italiano R1. Sabato 13 dicembre Suzuki ha celebrato a Torino la conclusione della stagione sportiva 2025 dei suoi due storici trofei monomarca, la Suzuki Rally Cup e il . Tuttorally.news

