Suzuki celebra i suoi trofei | la festa a Torino

Suzuki ha celebrato a Torino la conclusione della sua stagione sportiva, tributo ai successi dei suoi monomarca. La Rally Cup ha incoronato Lorenzo Varesco, mentre Vallino ha conquistato il settimo titolo italiano R1, sottolineando l’eccellenza e la competitività del marchio nel motorsport.

Si è tenuta chiusura della stagione sportiva dei due storici monomarca Suzuki. Una Rally Cup combattutissima incorona Lorenzo Varesco, mentre Vallino regala al marchio il settimo titolo italiano R1. Sabato 13 dicembre Suzuki ha celebrato a Torino la conclusione della stagione sportiva 2025 dei suoi due storici trofei monomarca, la Suzuki Rally Cup e il . Tuttorally.news Il 15 marzo 1921 nasceva Moto Guzzi: il marchio dell’Aquila festeggia 100 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Suzuki celebra la conclusione della stagione sportiva 2025 - Suzuki ha celebrato a Torino la conclusione della stagione sportiva 2025 dei suoi due storici trofei monomarca, la Suzuki Rally Cup e il Suzuki Challenge ... italpress.com

Suzuki presenta la stagione 2025 dei trofei monomarca Rally Cup e Challenge - Durante la presentazione ufficiale, tenutasi presso il kartodromo di Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia (trovate un gustoso hot lap con il pluricampione italiano ed europeo Renato ... motorionline.com

Il 2026 non sarà un anno come gli altri. Sarà l’Anno Suzuki, un anniversario speciale per celebrare 50 anni di musica e di talenti cresciuti con il Metodo Suzuki in Italia. In questi 50 anni abbiamo formato generazioni di musicisti, ispirato famiglie e costruito un - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.