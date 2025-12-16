Supplenze docenti 2025 26 | ecco dove le GPS sono esaurite AGGIORNATO

L'articolo fornisce un aggiornamento sulle supplenze dei docenti per l'anno scolastico 2025/26, focalizzandosi sulla disponibilità o esaurimento delle GPS. Viene analizzato dove si trovano ancora posti disponibili e come verranno assegnate le supplenze, evidenziando le procedure di utilizzo delle graduatorie di istituto e le eventuali soluzioni per le supplenze residue.

Supplenze docenti anno scolastico 202526: GPS esaurite e posti disponibili. Si tratta di posti che dovranno essere assegnati, con decorrenza inizio delle lezioni, da graduatorie di istituto in cui il posto è disponibile o, in caso, da graduatorie di istituto viciniori. Ultima spiaggia l'interpello previsto dall'OM n. 882024 e già ampiamente utilizzato nello scorso anno scolastico. L'articolo Supplenze docenti 202526: ecco dove le GPS sono esaurite AGGIORNATO . Orizzontescuola.it

Bollettino ZERO SUPPLENZE 202526 docenti

