Superenalotto oggi martedì 16 dicembre 2025 | estrazioni e numeri di Lotto e 10eLotto

Scopri i numeri estratti oggi, martedì 16 dicembre 2025, per il Superenalotto, il Lotto e il 10eLotto a Milano. Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime estrazioni e i risultati di questa giornata, con tutte le informazioni utili per i giocatori e gli appassionati delle lotterie italiane.

© Ilgiorno.it - Superenalotto oggi, martedì 16 dicembre 2025: estrazioni e numeri di Lotto e 10eLotto Milano, 16 dicembre 2025 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 16 dicembre 2025. La sestina vincente vale un montepremi di 92 milioni. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio, a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Ecco qui sotto tutti i numeri estratti. Non vi resta ora che incrociare le dita e.controllare. Segui l’ estrazione in diretta a partire dalle ore 20. Superenalotto. Ilgiorno.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto martedì 16 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta - Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 16 dicembre 2025: numeri vincenti, quote e vincite in diretta su Fanpage ... fanpage.it

