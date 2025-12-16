SuperEnalotto jackpot stellare! E che vittorie oggi!

Il 16 dicembre 2025 al SuperEnalotto si registra un jackpot stellare, con otto vincitori del 5 che si aggiudicano premi importanti. Nessun giocatore ha centrato il ‘6’ o il ‘5+1’, ma l’attenzione rimane alta per le prossime estrazioni, mentre i premi continuano ad attirare appassionati in tutta Italia.

Oggi, 16 dicembre 2025, al SuperEnalotto nessuno ha centrato il ‘6’ né il ‘5+1’, mentre otto giocatori hanno realizzato il 5, vincendo 21.825,52 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 92,9 milioni di euro, confermando l’interesse degli appassionati e la suspense che accompagna ogni estrazione. La partecipazione resta alta e l’attesa per il prossimo concorso è già intensa. Quanto costa giocare al SuperEnalotto. La schedina minima prevede una sola colonna, ovvero una combinazione di sei numeri, al costo di 1 euro. L’aggiunta del numero SuperStar comporta un supplemento di 0,50 centesimi, portando la giocata minima a 1,5 euro. Thesocialpost.it

