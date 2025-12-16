Supercoppa quanto vale | montepremi e strategia del Napoli

La Supercoppa Italiana è un evento di grande rilievo nel calcio nazionale, simbolo di prestigio e sfida tra le migliori squadre. Oltre alla gloria, il torneo ha un valore economico significativo, influenzato da montepremi e strategie delle squadre partecipanti, tra cui il Napoli, pronto a mettere in campo tutte le sue risorse per conquistare il trofeo.

SUPERCOPPA - Ecco quanto vale la partecipazione e l'eventuale vittoria: Semifinalista perdente: 2,4 mln Semifinalista vincente: 2,4 mln Finalista perdente: 6,7 mln Finalista vincente: 9,5 + 1,5 mln per la disputa di un'amichevole con la vincitrice della Superco

SUPERCOPPA - Ecco quanto vale la partecipazione e l'eventuale vittoria: Semifinalista perdente: 2,4 mln Semifinalista vincente: 2,4 mln Finalista perdente: 6,7 mln Finalista vincente: 9,5 + 1,5 mln per la disputa di un’amichevole con la vincitrice della Superco x.com

