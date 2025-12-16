Supercoppa Napoli chiamato al riscatto a Riad | Conte porta anche Lukaku

Il Napoli si prepara a sfidare la Supercoppa Italiana a Riad, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta di Udine e conquistare un trofeo di grande prestigio. La squadra di Conte, rafforzata dall’arrivo di Lukaku, affronta questa importante sfida internazionale con determinazione, puntando a ottenere il massimo risultato e a portare a casa un trofeo che rappresenta anche un ritorno di valore economico e di immagine.

Il Napoli vola a Riad con un doppio obiettivo: riscattare il ko di Udine e provare a conquistare la Supercoppa Italiana, un trofeo che vale prestigio internazionale e circa 10 milioni di euro di premi. Giovedì gli azzurri affronteranno il Milan nella semifinale, primo atto di una competizione che rappresenta molto anche per il presidente Aurelio De Laurentiis, arrivato in Arabia Saudita e da sempre attento alla crescita globale del brand Napoli. Antonio Conte è consapevole dell'importanza dell'appuntamento e guarda alla Supercoppa anche come banco di prova in chiave campionato.

SUPERCOPPA ITALIANA - Napoli a Riad, presente anche il presidente De Laurentiis - Il Napoli è arrivato a Riad, dove giovedì 18 dicembre affronterà il Milan, nel match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana. napolimagazine.com

#Conte, SOS Napoli lontano dal #Maradona: come risolvere il problema Sì, c’è un problema chiamato “partite in trasferta”. Il Napoli quest’anno ha un rapporto pessimo con i match lontano dal Maradona: soltanto 4 vittorie nelle 10 giocate, con 6 sconfitte, tre x.com

Il Milan si appresta ad affrontare il Sassuolo a San Siro all'ora di pranzo, ma dovrà fare a meno di Rafael Leao, infortunatosi a Torino e in recupero per la Supercoppa italiana contro il Napoli del 18 gennaio. In attacco, al fianco di Christian Pulisic (capocannoni - facebook.com facebook

