Supercoppa montepremi da record | ecco quanto incassa chi alza la Coppa

La Final Four della Supercoppa Italiana 2025 si avvicina, con l’evento in programma all’Al-Awwal Park di Riad dal 18 dicembre. Cresce l’attesa per questa prestigiosa manifestazione, mentre il montepremi record attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, rendendo questa edizione ancora più emozionante e ricca di suspense.

Supercoppa montepremi. Cresce l’attesa per la Final Four della Supercoppa Italiana 2025, appuntamento fissato all’Al-Awwal Park di Riad a partire da giovedì 18 dicembre. L’edizione numero 38 del trofeo promette spettacolo in campo e cifre senza precedenti fuori, con un montepremi complessivo superiore ai 23 milioni di euro, destinato a lasciare il segno nel bilancio dei club coinvolti. Il calendario è già definito. Si parte giovedì 18 con la semifinale tra Napoli, campione d’Italia, e Milan, detentore della Supercoppa. Venerdì 19 sarà invece la volta di Bologna, vincitore della Coppa Italia, contro l’Inter, seconda classificata in Serie A 202425. Ilnerazzurro.it

