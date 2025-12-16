Supercoppa Milan senza Gimenez | Leao a rischio col Napoli

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vigilia della Supercoppa Italiana si infittisce di incertezze per il Milan, che si prepara ad affrontare il Napoli senza Gimenez e con il rischio che Leao possa essere escluso. L'evento, in programma giovedì, si presenta come una sfida decisiva tra due delle squadre più competitive del calcio italiano.

supercoppa milan senza gimenez leao a rischio col napoli

© Forzazzurri.net - Supercoppa, Milan senza Gimenez: Leao a rischio col Napoli

La vigilia della Supercoppa Italiana si complica per il Milan, che giovedì affronterà il Napoli senza . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

SUPER MILAN, SUPERCOPPA CHAMPIONS! ????? | Inter 2-3 AC Milan | Highlights

Video SUPER MILAN, SUPERCOPPA CHAMPIONS! ????? | Inter 2-3 AC Milan | Highlights
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

supercoppa milan senza gimenezMilan, Gimenez a rischio operazione: Fullkrug congelato, come cambia il mercato. Problemi per Thiago Silva - Allarme in casa Milan: il rientro di Gimenez si complica e rischia di bloccare il mercato. sport.virgilio.it

supercoppa milan senza gimenezMilan, verso Riad: partenza senza Gimenez e Gabbia - Il Milan di Max Allegri, oggi, è in partenza per Riad e anche alle prese con le assenze. sportpaper.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.