Supercoppa Milan senza Gimenez | Leao a rischio col Napoli

La vigilia della Supercoppa Italiana si infittisce di incertezze per il Milan, che si prepara ad affrontare il Napoli senza Gimenez e con il rischio che Leao possa essere escluso. L'evento, in programma giovedì, si presenta come una sfida decisiva tra due delle squadre più competitive del calcio italiano.

© Forzazzurri.net - Supercoppa, Milan senza Gimenez: Leao a rischio col Napoli La vigilia della Supercoppa Italiana si complica per il Milan, che giovedì affronterà il Napoli senza . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net SUPER MILAN, SUPERCOPPA CHAMPIONS! ????? | Inter 2-3 AC Milan | Highlights Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Milan, Gimenez a rischio operazione: Fullkrug congelato, come cambia il mercato. Problemi per Thiago Silva - Allarme in casa Milan: il rientro di Gimenez si complica e rischia di bloccare il mercato. sport.virgilio.it

Milan, verso Riad: partenza senza Gimenez e Gabbia - Il Milan di Max Allegri, oggi, è in partenza per Riad e anche alle prese con le assenze. sportpaper.it

Bologna Vs Inter Milan – Turkey Megastar To Sit Out Supercoppa Italiana Semi-Final x.com

#Milan, l’attacco è un problema: #Leao rischia la Supercoppa, #Giménez l’operazione - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.